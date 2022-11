Sergio Silvestris: “Trasformiamo il centro storico in un borgo delle arti e dell’artigianato” / VIDEO

Destinare le antiche case torri del centro storico di Bisceglie ad artisti e artigiani: abitazioni nei piani superiori e al piano terra botteghe e laboratori aperti al pubblico e ai turisti.

È questa una delle proposte di programma di Sergio Silvestris, condivisa durante il forum della scorsa settimana. Trasformare il Borgo Antico in un Borgo delle arti e dell’artigianato pugliese, facendo così rinascere il centro storico e attraendo nuovo turismo.

«Il centro storico di Bisceglie non è meno bello di altri. Però non ci sono attività, tutte le vecchie botteghe e i negozietti di una volta sono spariti, per lasciare spazio alle case popolari. Una scelta contraria alla vocazione culturale e storica di quei luoghi. Noi invertiremo velocemente la rotta», afferma Silvestris.

«Destineremo le antiche case torri ai nostri migliori artisti e artigiani attraverso un bando pubblico. Il borgo antico di Bisceglie diventerà così un luogo di cultura e bellezza, dove poter passeggiare e incontrare tutti i giorni dell’anno pittori, decoratori, scultori, artigiani e ricamatori. Case e botteghe, quelle che una volta animavano il nostro centro storico, torneranno finalmente a farlo risplendere».