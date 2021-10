Sergio Silvestris: “Solidarietà alla Cgil e piena condanna delle aggressioni neofasciste”

“Oggi non c’è spazio né per i distinguo, né per le mezze parole. Piena solidarietà alla Cgil e alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e piena condanna delle aggressioni di matrice neofascista avvenute ieri a Roma”. Lo scrive in una nota stampa Sergio Silvestris, già Deputato al Parlamento Europeo, che questa mattina si è recato presso la sede della Cgil cittadina dopo aver espresso telefonicamente la propria solidarietà al Presidente della Camera del Lavoro Michele Valente.

“L’assalto alla sede di un sindacato, le cariche contro la Polizia e il tentativo di raggiungere le sedi delle uIstituzioni democratiche sono una grave minaccia ai valori di Democrazia e Libertà in cui credo sopra ogni cosa”, scrive Silvestris.