Sergio Silvestris: “Serve intervento immediato per sostenere le imprese biscegliesi”

Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo, lancia un’idea per sostenere le imprese biscegliesi attraverso un sistema che punta a disincagliare i crediti d’imposta bloccati nei cassetti fiscali delle aziende della città e a rimettere in moto l’economia locale. “Si tratta di un intervento già attuato in altri Comuni – spiega Silvestris – L’ho già incluso tra le proposte del programma, ma invito l’amministrazione comunale in carica ad attuarlo già da subito”.

Su tutto il territorio biscegliese, sono decine le imprese che hanno maturato milioni di euro di crediti d’imposta derivanti dall’utilizzo di bonus e superbonus edilizi. Questi titoli però risultano al momento bloccati: le banche, che dovrebbero acquisirli, sono già gravate dai crediti precedentemente incassati e non possono incamerarne di nuovi. La situazione è dunque bloccata e, nell’attesa che diventino efficaci le misure adottate recentemente dal Governo con il Decreto Aiuti quater, moltissime aziende rischiano di fallire per mancanza di liquidità, con gravi ripercussioni sui lavoratori.

“Una soluzione è però immediatamente praticabile”, assicura Silvestris. “E ad attuarla sono già stati altri enti locali, primo fra tutti la Provincia di Treviso. E negli scorsi giorni, anche in Regione Puglia sono state presentate proposte di legge bipartisan per seguire la stessa direzione. L’ente pubblico acquista dalle banche i crediti d’imposta per un valore equivalente ai propri oneri fiscali o contributivi; le banche si liberano così dai vecchi crediti, con l’impegno però di acquisirne di nuovi per pari importo dalle imprese locali”.

“Questa operazione permette alle imprese di liberare i propri cassetti fiscali e incassare finalmente liquidità; alle banche di smuovere situazioni incagliate da tempo; al Comune di ottenere un risparmio di almeno il 5% sulle spese fiscali o contributive che comunque avrebbe dovuto sostenere. Il rischio finanziario è letteralmente azzerato dal fatto che si interviene su crediti d’imposta già maturati e la cui certezza è già stata asseverata dalle banche. Nessun problema dunque né per le casse dell’ente, che anzi riesce a ricavarne un risparmio sulle proprio spese, né per le imprese, che al contrario entrano finalmente in possesso di quanto spetta loro”, si legge nel comunicato stampa.

“Le imprese biscegliesi hanno bisogno di un aiuto concreto e immediato – spiega Sergio Silvestris – È necessario fornire loro quella liquidità che serve a rimettere in moto l’economia locale. È un’operazione che mi impegno fin da ora a realizzare non appena sindaco, ma che potrebbe facilmente essere attuata già dall’amministrazione in carica. Con pochi passaggi burocratici si potrebbe intervenire in modo efficace e rapido per risollevare le sorti di decine di aziende biscegliesi”.