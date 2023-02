Sergio Silvestris: “Quella abitativa è una delle grandi emergenze di questa città”

“Un Piano Casa per affrontare in maniera concreta l’emergenza abitativa che coinvolge centinaia di biscegliesi, rimettendo al centro della programmazione amministrativa il diritto all’abitare e la qualità dell’abitare”. Questo l’impegno preso pubblicamente da Sergio Silvestris nel corso di un incontro dedicato alle politiche sociali con cittadini, operatori del settore e associazioni attive quotidianamente nel campo della solidarietà e dell’assistenza.

Un incontro nel corso del quale sono state trattate diverse tematiche: da quelle legate alla disabilità e alle barriere architettoniche fino ai problemi legati alla povertà educativa e alle nuove possibilità di assistenza per gli anziani e i pazienti affetti da malattie neurodegenerative.

“Quella abitativa è una delle vere, grandi, emergenze della nostra città, che impedisce a tantissime famiglie di trovare un alloggio dignitoso dove poter vivere e da dover poter pianificare il proprio futuro», dichiara Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo. «È difficilissimo per una giovane coppia oggi trovare una casa in affitto e i tassi applicati dalle banche per i mutui sono destinati a salire”.

“Ringrazio tutte le realtà intervenute nel corso del forum pubblico, che hanno avanzato idee serie e puntuali per affrontare questo enorme problema. Nei prossimi giorni, sulla base dei numerosi spunti raccolti, dettaglieremo e presenteremo la nostra proposta programmatica per trovare una soluzione ad un’emergenza sempre più pressante”.