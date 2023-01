Sergio Silvestris: “Oltre 300 le proposte programmatiche inviate dai cittadini sul sito”

Sono oltre trecento le proposte pervenute nelle scorse settimane sul sito www.unastoriatuttanuova.it, lanciato da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte per migliorare la qualità della vita dei biscegliesi.

Tutte le proposte inviate sono attualmente in fase di lettura e valutazione da parte dello stesso Silvestris insieme al comitato dei garanti, a cui è affidato il compito di vagliare la fattibilità e l’utilità di ciascuna idea. «Siamo davvero felici dell’entusiasmo che sta generando l’iniziativa di un sito internet per coinvolgere tutti i cittadini nella scrittura del programma. Già numerosissimi sono gli stimoli giunti per migliorare strade, vie, quartieri della città, per pensare soluzioni ai disagi e alle mancanze che i biscegliesi vivono ogni giorno», commenta Sergio Silvestris.

«L’invito a tutti i biscegliesi è quello di continuare a partecipare a questa fase positiva, inviando idee, suggerimenti, critiche e soluzioni attraverso il sito www.unastoriatuttanuova.it. Più saranno le proposte formulate da concittadine e concittadini, più bello sarà scrivere una storia tutta nuova per la nostra città». Le proposte ritenute più meritevoli saranno inserite nel programma con cui Sergio Silvestris si presenterà alle primarie per la candidatura a sindaco.