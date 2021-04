Scuola Monterisi, il consigliere Spina: “Presentato emendamento al bilancio”

“In queste ore ho presentato un emendamento alla proposta di bilancio comunale per reperire le risorse necessarie ad adeguare la Scuola Salnitro, ristrutturata e messa in sicurezza dalla mia amministrazione con le più moderne tecnologie antisismiche, per ospitare anche le classi della Scuola Monterisi, peraltro storica fucina di talenti musicali della nostra città”. Ad annunciarlo è il consigliere d’opposizione Francesco Spina.

“La struttura che ospita oggi la Scuola Monterisi, grazie alla programmazione sempre della mia amministrazione comunale, verrà ristrutturata e non potrà essere utilizzata per almeno tre anni scolastici. Nel frattempo, che fine faranno le classi di quella scuola media? La chiusura del Teatro Garibaldi ha costretto il “Sistema Garibaldi” ad utilizzare alcune aule della Scuola Salnitro e ora Angarano e la Svolta non vogliono liberare quelle aule perché hanno intenzione di non riaprire più il Teatro Garibaldi e gli spazi di Salnitro sono diventati limitati”, accusa Spina.

“In tal modo Angarano riuscirebbe in un sol colpo a chiudere oltre al Garibaldi anche la Scuola Monterisi. Per non dare alibi a nessuno, ho proposto un emendamento per stanziare una somma sufficiente a fare i lavori presso la Scuola di Salnitro e rendere tali spazi idonei ad ospitare anche le classi della Monterisi. Angarano non rinneghi quello che ha deciso l’ex assessore Acquaviva (prima di essere volgarmente defenestrata) con il dirigente dell’U.T.C Losapio, approvi il mio emendamento e dia seguito all’impegno assunto con la scuola Monterisi. Un uomo vero ha sempre una parola sola”, conclude il consigliere.