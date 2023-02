Scuola Don Bosco, Spina: “Dopo nostra amministrazione non piu registrati interventi manutentivi”

“Questa mattina abbiamo visitato il circolo “Don Giovanni Bosco”, nelle sue 4 strutture. Abbiamo verificato come dopo gli ultimi interventi manutentivi della nostra amministrazione negli anni 2016 e 2017, non si siano più registrati ulteriori interventi. Questo ha determinato una situazione precaria, con infiltrazioni nel soffitto della scuola di via Amando Vescovo, il cui impianto di riscaldamento purtroppo non funzionava stamattina. Addirittura nei giorni scorsi si è registrata l’esplosione di un termosifone per fortuna avvenuta mentre l’aula era vuota. Inoltre, si sono presentate infiltrazioni d’acqua nei soffitto della sede principale della “Di Bari”. Lo dichiara il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Abbiamo, invece, constatato con piacere la piena attività della moderna scuola dell’infanzia di via Degli Aragonesi – prosegue – l’ultima delle sette scuole realizzate e programmate dall’amministrazione Spina, che nel contesto della riqualificazione che fu realizzata per l’intera area dell’ospedale (con la realizzazione anche del nuovo plesso ospedaliero “Don Pierino Arcieri”), è stata finalmente resa agibile e presto verrà intitolata alla compianta amica e concittadina Paola Belsito, a cui nel 2010 già dedicò la scuola “Don Bosco” una borsa di studio e un corso musicale durante la presidenza del prof. Vito Amatulli”.

“Ora speriamo che presto si sblocchi l’iter burocratico, che seguiremo con attenzione – conclude Spina – che porterà alla formale intitolazione a Paola dell’intero moderno plesso della scuola dell’infanzia di via Degli Aragonesi. Nei prossimi giorni solleciteremo gli interventi sulle infiltrazioni d’acqua presenti nei soffitto del plesso “Di Bari” e in quello della sede principale del circolo Don Bosco in via Amando Vescovo”.