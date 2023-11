Scuola “Don Bosco”, assessore Monterisi: “Agito tempestivamente a tutela salute bambini”

“A questa Amministrazione preme sottolineare che la tutela dei bambini e di tutta la comunità scolastica è stata salvaguardata sin dai primi controlli effettuati dal S.I.A.N. asl Bt. La presenza di coliformi nelle acque non dipende certamente dalla mancata manutenzione delle cisterne che sono state sanificate, così come da programmazione delle manutenzioni per le scuole, ad inizio anno scolastico e nel caso di specie in data 21/09/23, ma purtroppo sono episodi che si possono verificare in un qualsiasi momento e non per la mancata manutenzione, ma essere causati con molta probabilità dalla vetustà degli impianti idrici”. Lo scrive Angela Monterisi, Assessore alle manutenzioni della Città di Bisceglie, in un comunicato stampa in merito alla sospensione delle attività didattiche alla scuola San Giovanni Bosco.

“Ad ogni buon conto l’Amministrazione sin dal primo controllo si è attivata per bloccare l’uso dell’acqua potabile nella scuola inibendo l’utilizzo di tutti i rubinetti e utilizzando l’acqua per le sole cassette di scarico. Inoltre, si è provveduto alla fornitura di acqua in bottiglia e concordato con il dirigente scolastico l’utilizzo dei dispenser gel igienizzante per le mani già in loro possesso”, si legge nella nota. “Ieri, dopo il nuovo esito positivo degli esami, questa Amministrazione ha subito preso contatto con l’istituto scolastico e con l’impresa manutentrice degli impianti stabilendo e programmando i lavori che si stanno eseguendo già oggi, il tutto finalizzato appunto per la tutela a 360 gradi della salute dei più piccoli e l’incolumità di tutta la comunità scolastica”.

“In particolare, l’Amministrazione provvederà ad effettuare una sanificazione di tutte le tubazioni presenti nell’istituto e a predisporre l’installazione di una nuova cisterna da posizionarsi fuoriterra per l’accumulo dell’acqua potabile. In ultimo, solo quando gli esami delle acque saranno negativi verrà autorizzato il rientro a scuola. L’Amministrazione è stata come sempre presente, puntuale e precisa alle esigenze della Cittadinanza, di certo non ha mai messo a rischio, ma al contrario ha sempre tutelato la salute dei più piccoli nella gestione dell’emergenza. Rispediamo al mittente ogni bieca e vergognosa strumentalizzazione politica di argomenti seri e delicati come la salute dei bambini”, conclude l’assessore Monterisi.