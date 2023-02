Scuola ‘Abbascià’, Spina: “Perso tempo, anche anno prossimo senza attività scolastica” / VIDEO

“La scuola ‘Dino Abbascià’ è stata realizzata e inaugurata dalla mia amministrazione nel 2016, nel contesto di un piano di riqualificazione e valorizzazione del centro storico e delle sue tipiche piazzette (come quella che ospita la stessa scuola Dino Abbascià). Da ben 5 anni, da quando si è insediata l’amministrazione Angarano-Silvestris, questa scuola è chiusa, abbandonata ed è persino stata vandalizzata a danno di tutti i cittadini biscegliesi”. A ricordarlo in una nota è Francesco Spina, consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco alle future elezioni comunali.

“È l’ennesimo esempio di come l’attuale amministrazione sia disattenta nei confronti delle beni pubblici e, in questo caso, anche delle attività scolastiche. Infatti – continua – per mesi si è perso tempo per tentare di cambiare destinazione alla scuola Abbascià, per cercare di farla trasformare da scuola pubblica a sede privata delle attività dell’associazione Libri nel Borgo Antico, allora presieduta da Sergio Silvestris. Il tentativo è chiaramente fallito, essendo vietata tale conversione, ma il tempo perso inutilmente ha purtroppo impedito di poter esercitare anche per l’anno scolastico prossimo una qualsiasi attività scolastica, essendo scaduto ormai il termine per le iscrizioni. Ora va ricostruito tutto da zero – conclude Spina – va riscritto il futuro della nostra comunità a partire dai più piccoli”.