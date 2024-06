Sconfitta Bisceglie Calcio, Di Pinto: “Se ci sono state irregolarità, qualcuno dovrà rispondere”

“All’indomani della sconfitta del Bisceglie Calcio nella trasferta di Maiori ci tengo a fare alcune considerazioni da assessore e da sportivo. Innanzitutto devo smentire categoricamente l’assenza delle istituzioni nella vicenda relativa al divieto di trasferta ai tifosi. Subito dopo l’emanazione dell’ordinanza della Prefettura ci siamo attivati tempestivamente e abbiamo fatto arrivare la nostra contrarietà, anche in maniera forte, a tutti gli organi istituzionali fino ai vertici del calcio”. Così inizia il commento, affidato ai social, in cui l’assessore allo Sport Maurizio Di Pinto replica, pur indirettamente, alle critiche mosse dal consigliere d’opposizione Francesco Spina (LEGGI QUI).

“Purtroppo le 48 ore di tempo a disposizione, nonostante una miriade di telefonate, note, opposizioni ecc…, non hanno giocato a nostro favore. Ovviamente questa vicenda, anche per un principio di lealtà sportiva, per quanto ci riguarda, avrà comunque delle conseguenze e porteremo avanti una battaglia affinché il principio di giustizia sportiva debba prevalere sempre insieme all’obbligatorietà della dignità degli impianti. Per questo, non ci fermeremo qui e daremo quindi seguito a tutte le nostre note di opposizione che sono agli atti”, continua Di Pinto.

“A tal proposito mi sento di ringraziare il sindaco e i nostri rappresentanti Istituzionali in Senato che si sono dedicati a cercare di risolvere la situazione. E sottolineo che, molto spesso, chi non grida sui social è al lavoro per risolvere i problemi e chi doveva sapere sa. Se in questa vicenda ci sono state irregolarità, o quanto meno superficialità, qualcuno ne dovrà rispondere. Dal punto di vista sportivo, invece, ritengo che le sfide vadano affrontate e nonostante le difficoltà la squadra ha giocato la sua gara. Credo che ognuno debba disputare la propria partita e bisogna accettare il risultato del campo, anche quando sfavorevole. Lo sport è anche e soprattutto questo e, al di là delle battaglie istituzionali, gli impegni vanno affrontati anche in situazioni complicate, e questo per quanto mi riguarda vale nello sport come nella vita”, si legge nel post.

“Alla società, ai dirigenti, allo staff e ai calciatori tutti vanno le mie congratulazioni per non aver mai pensato di rinunciare alla sfida sul campo. Molto spesso quello che in alcune situazioni perdiamo lo ritroviamo in altre”, conclude l’assessore.