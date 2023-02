Sasso: “Via Vecchia Corato merita attenzione, sosta selvaggia mette in pericolo chi la frequenta”

“L’arteria stradale, molto trafficata, del quartiere Sant’Andrea necessità di alcune attenzioni per aumentare la sicurezza stradale, e non solo”. Lo sostiene il consigliere comunale di opposizione Mauro Sasso analizzando la situazione di via Vecchia Corato.

“Infatti, oltre ai lavori di potatura sistematici degli alberi all’altezza del marciapiedi di Città Mercato, la strada ha una illuminazione scarsa e talvolta del tutto spenta. Il rifacimento dell’asfalto effettuato in settembre – continua il consigliere di minoranza – non ha visto però la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale che delimita aree di parcheggio e carreggiata. Con il risultato di una sosta selvaggia che restringe ancor di più quella strada e mette in forte pericolo l’incolumità di chi frequenta via Vecchia Corato“.

“E’ ancora nella memoria di tutti noi – conclude Sasso – il tragico incidente accaduto ad un giovane nostro concittadino proprio in quel tratto di strada (leggi qui). Via Vecchia Corato merita attenzione”.