Sasso (Pd): “Bullismo e cyberbullismo sfide che richiedono interventi per proteggere nostri bambini”

“Istituita nel 2017 su iniziativa del Ministero dell’Istruzione (MIUR), la giornata del 7 febbraio è un’occasione per conoscere meglio i fenomeni del bullismo e cyberbullismo e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere”. Così parte la nota a firma Bartolo Sasso, Segretario del Partito Democratico di Bisceglie.

“Bullismo e cyberbullismo sono manifestazioni strettamente connesse tra loro e rappresentano due tra le principali problematiche – continua – con le quali bambini e ragazzi si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiana. I due fenomeni, caratterizzati da azioni prepotenti, violente, intimidatorie, e/o comportamenti di esclusione sociale perpetrate intenzionalmente e ripetutamente da un singolo o da più persone su una vittima anche online, hanno effetti dannosi e implicazioni sociali molto ampie, sia per le vittime che per gli autori, con effetti negativi che possono protrarsi fino all’età adulta. Una vera piaga sociale di cui l’aumento sensibile negli anni desta non poche preoccupazioni”.

“Come Partito Democratico vogliamo ricordare che il bullismo e cyberbullismo rappresentano sfide cruciali e richiedono interventi educativi per proteggere i nostri bambini e giovani, promuovere comportamenti sani e un uso responsabile delle nuove tecnologie. Diciamo Stop al bullismo e cyberbullismo – conclude Sasso – e restiamo sempre al fianco delle vittime, in prima fila con istituzioni, associazioni e tutti coloro che rompono il silenzio e denunciano”.