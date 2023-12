Sasso: “PD a lavoro per il bene di tutti con affiancamento ad amministrazione Angarano”

“In questo periodo di gioia e riflessione, desidero esprimere i miei più sinceri auguri di Natale a tutte le famiglie biscegliesi a nome del Partito Democratico”. Comincia con queste parole la nota del segretario cittadino del Partito Democratico Bartolo Sasso.

“È un momento speciale per riflettere sui valori che ci uniscono come comunità e rafforzare il nostro impegno per costruire un futuro migliore. Nel prossimo anno – prosegue Sasso – auspichiamo che la solidarietà e la collaborazione guidino le nostre azioni, affinché possiamo affrontare le sfide con determinazione e coesione. Il Partito Democratico rinnova l’impegno a lavorare per il bene di tutti, con una visione di inclusione e progresso, così come abbiamo dimostrato di fare in questi primi mesi di affiancamento all’amministrazione Angarano”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento speciale al sindaco e agli esponenti del PD, tra cui il consigliere regionale Debora Ciliento, per essersi adoperati attivamente per la risoluzione della problematica relativa ai minori di Villa Giulia. L’inclusione dei ragazzi che rischiavano di non essere ammessi ci rende felici e ci spinge ad un maggiore impegno per il futuro, dimostrando che il PD – conclude Sasso – con il presidente del Consiglio Comunale Fata, i consiglieri Mastrototaro e Lorusso e l’assessore Di Pinto, è parte attiva e affidabile in questa amministrazione e nella comunità biscegliese”.