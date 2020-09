Sasso e Prete (Lega) propongono soluzione a problemi logistici Liceo “da Vinci” e altri istituti

La situazione che negli ultimi giorni ha visto protagonisti le componenti del Liceo Scientifico “da Vinci” di Bisceglie e, non ultime, le dichiarazioni rilasciate dal dirigente scolastico Modugno a Bisceglie24 (leggi qui), ha visto il candidato al consiglio regionale Rocco Prete informare l’onorevole Rossano Sasso, da tempo impegnato in una battaglia politica e parlamentare per il riconoscimento dei diritti di quegli insegnanti precari che si sono visti improvvisamente scavalcati a seguito delle disposizioni del ministro Azzolina.

“L’onorevole Rossano Sasso e Rocco Prete, già dirigente provinciale della Lega – si legge nella nota – ritengono che fra le soluzioni praticabili ci sia il reperimento di aule e ambienti all’interno degli istituti paritari del territorio. A titolo puramente esemplificativo, l’istituto Orion ha fornito una disponibilità in tal senso a seguito del contatto col responsabile Salvatore Stallone. Spazi a regola disponibili per le lezioni nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia. Una possibilità per insegnanti e alunni, una chance per le famiglie i cui disagi sarebbero mitigati anche dall’organizzazione di un servizio di trasporto nelle strutture. Una proposta alternativa che Sasso e Prete – conclude la nota – pongono all’attenzione delle valutazioni della comunità scolastica”.