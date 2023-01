Sanità a Bisceglie, Fata: “Guardiamo avanti nell’interesse dei cittadini biscegliesi”

“La sanità che cambia con il Pnrr”. Un confronto serrato quello che si è tenuto mercoledì 11 gennaio nella sala convegni dell’Hotel Salsello di Bisceglie.

Politica, istituzioni, autorità sanitarie, operatori della sanità e rappresentanti delle organizzazioni sindacali si sono ritrovati per discutere in modo costruttivo delle prospettive future a breve e medio termine per il comparto sanitario a Bisceglie e sul territorio.

L’assessore regionale alle politiche della salute Rocco Palese, il Direttore generale dell’Asl Bt Tiziana Dimatteo, il consigliere regionale dem Debora Ciliento e il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia (collegato da Roma) hanno portato un contributo fattivo al dibattito, moderato dal leader della coalizione “Davvero Bisceglie” e candidato sindaco Vittorio Fata.

“Sono grato al segretario cittadino del Pd Bartolo Sasso per l’organizzazione di un evento che ha consentito di elevare l’attenzione su un tema molto sentito dai biscegliesi. Parlare di sanità è fondamentale nell’approcciarsi a qualsiasi progetto amministrativo e noi – dichiara Fata – raccogliendo istanze, sensazioni e spunti, siamo pronti ad affrontare le sfide che ci riserveranno i prossimi anni garantendo la totale dedizione al miglioramento della qualità dell’offerta a Bisceglie”.

“Ho spiegato, nel corso del forum, le modalità di supporto che un’amministrazione comunale lungimirante e capace può fornire in affiancamento ai processi che dipendono da altre istituzioni. Essere presenti con la doverosa autorevolezza sui tavoli e dimostrare concretamente di poter sostenere gli interventi migliorativi rientra fra i doveri di un buon sindaco e di una compagine amministrativa all’altezza. È evidente – conclude Fata – come altri non lo siano stati e altri ancora non trovino di meglio che rincorrere sui temi in improvvisate e sgangherate pseudo-passerelle. Guardiamo avanti con spirito costruttivo e nell’esclusivo interesse dei cittadini biscegliesi”.