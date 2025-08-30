Ruvo e Bisceglie insieme per il commercio: firmato protocollo per il IV Bando DUC

I Comuni di Ruvo di Puglia e Bisceglie hanno ufficializzato una collaborazione strategica sottoscrivendo un protocollo finalizzato alla partecipazione congiunta al IV Bando DUC – Distretti Urbani del Commercio, promosso dalla Regione Puglia.

La firma è avvenuta ieri presso il Palazzo di Città di Bisceglie, alla presenza dei Sindaci Pasquale Chieco e Angelantonio Angarano, degli Assessori alle Attività Produttive Emanuela Caifasso e Onofrio Musco, dei referenti Suap Italo Zecchillo e Michele Cirrottola e dei rappresentanti di Confcommercio Vito D’Ingeo e Leo Carriera.

Il bando regionale mira a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dei DUC, strumenti chiave per la valorizzazione e la promozione del commercio locale. In quest’ottica, le due Amministrazioni hanno deciso di unire le forze per elaborare un progetto comune, organizzare iniziative condivise a sostegno dei rispettivi distretti e cooperare nelle procedure tecniche e amministrative.

Il Sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, ha sottolineato l’importanza di questo passo congiunto: «Due città che scelgono di lavorare insieme per sostenere il commercio di prossimità e dare nuovo slancio ai centri urbani. I nostri programmi e obiettivi si sono rivelati affini, e sono convinto che questa collaborazione produrrà risultati concreti e positivi».

Sulla stessa linea il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha rimarcato il valore delle attività di vicinato: «I negozi di prossimità non sono solo un motore economico, ma anche un presidio sociale che rende le nostre città più belle, accoglienti e sicure. L’intesa con Ruvo rappresenta un percorso strategico che rafforzerà entrambi i territori».

Con questa alleanza, Ruvo e Bisceglie si candidano a diventare un esempio virtuoso di collaborazione intercomunale, puntando a rafforzare il tessuto economico e sociale delle rispettive comunità.