Rutigliano: “Pronto a mettermi al servizio delle nostre Comunità, a farmi portatore di idee”

“Un risultato straordinario che ci rende orgogliosi e ci motiva ulteriormente”. Il neo eletto Consigliere Regionale Nicola Rutigliano, commenta così l’esito delle urne.

“Siamo risultati primi nelle preferenze individuali a Bisceglie, ben 2516, aggiunge l’esponente della lista Decaro Presidente. “Siamo arrivati saldamente primi nei voti di lista, ben 3522, pari al 22,21%, con un distacco di 6 punti percentuali rispetto ai secondi e una percentuale decisamente sopra la media regionale e provinciale. Cifre lusinghiere e significative, sinonimo di una grande fiducia da parte dei Cittadini”.

“A tutti coloro che ci hanno sostenuto, non solo nelle urne, ma anche con calore, attestati di stima e incoraggiamenti, va il mio ringraziamento, con la promessa che darò il massimo, ogni giorno”, sottolinea Nicola Rutigliano. “Il mio grazie va al Sindaco Angelantonio Angarano, che ha creduto in me sin dal 2020, scegliendomi alla guida del porto turistico, e che ha promosso e sostenuto la mia candidatura. La mia gratitudine va agli assessori e consiglieri che si sono impegnati per questo progetto. Senza questo gioco di squadra e questa unità di intenti non sarebbe stato possibile raggiungere un risultato così eccellente”.

“Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per la nostra Terra, per la Bat e per la Puglia, continua il neo Consigliere Regionale. “Sono pronto a mettermi al servizio delle nostre Comunità, a farmi portatore di idee e proposte che guardino al futuro, ad essere un punto di riferimento del territorio, a farmi carico delle criticità con l’intento di trovare soluzioni condivise ed efficaci”.