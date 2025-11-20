Rutigliano chiude campagna elettorale: “Un viaggio breve ma entusiasmante. Ora andiamo a vincere”

“È stata una campagna elettorale breve ma intensa, fatta di giorni frenetici ma bellissimi. Un viaggio che mi ha appassionato ed entusiasmato”. Con queste parole Nicola Rutigliano traccia il bilancio dell’ultimo mese prima del voto. Il candidato biscegliese al Consiglio Regionale della Puglia, nella lista Decaro Presidente, concluderà la sua campagna oggi, giovedì 20 novembre al NicoLAB alle ore 19, in via Isonzo 4, a Bisceglie.

“Abbiamo girato la nostra provincia in lungo e in largo”, racconta Rutigliano. “Abbiamo battuto Bisceglie palmo a palmo. Ho incontrato un numero incalcolabile di persone, visitato realtà imprenditoriali, commerciali, lavorative e associative. Un tessuto sociale ricco di storie di lavoro, sacrificio, dignità, passione e altruismo. Nei nostri tavoli programmatici abbiamo parlato di sociale, turismo, imprenditoria, cultura, giovani, diritti, partecipazione, formazione e sport”.

L’ingegnere biscegliese sottolinea come il confronto sia stato il cuore di questa campagna: “Abbiamo ascoltato, dialogato, raccolto idee e proposte. Crediamo che solo così si possa costruire un’azione politica condivisa e calibrata sulle reali esigenze della comunità”.

Per Rutigliano, le elezioni rappresentano un’occasione decisiva: “Oggi la nostra terra e Bisceglie hanno una grande opportunità: avere un rappresentante in maggioranza in Consiglio Regionale, con Antonio Decaro presidente. Significa garantire alla città una voce costante, un canale diretto con il governo regionale, più forza per ottenere risultati concreti. Significa dare ai cittadini un riferimento certo anche in Regione e creare una sinergia istituzionale ancora più efficace. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per questa terra”, conclude. “Andiamo a vincere insieme. Vi porto con me in Regione”.