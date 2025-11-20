Ruggiero Mennea chiude la campagna elettorale con un evento a Barletta

Giovedì 20 novembre, alle ore 18.30, a Barletta nella sala “La Terrazza” in viale Regina Elena 110, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale della lista “Avanti Popolari con Decaro” per le imminenti elezioni regionali del 23 e 24 Novembre.

A introdurre la serata, moderata da Francesco Spina, ci sarà Pasquale Ciocia. Presenzieranno Anna Campese, Raffaella Merra, Antonio Nespoli e Stefania Daddato. Interverranno i candidati alle Regionali Lilla Bruno, Enza Dimaggio, Vittoria Sasso, Vito Tupputi e Ruggiero Mennea.

“Questo evento rappresenta un momento durante il quale potremo ragionare su quanto abbiamo realizzato durante questa campagna elettorale che come nel nostro stile personale e comportamentale è stata fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sull’impegno concreto per il territorio. Desidero ringraziare le tantissime cittadine e cittadini che in queste settimane in un clima di dialogo aperto e costruttivo ci hanno dato la possibilità di riflettere sui bisogni reali da portare all’attenzione della agenda politica del fare senza sotterfugi e comportamenti incentrati sull’illegalità”, spiega Ruggiero Mennea.

“Abbiamo ribadito, con naturalezza e sincerità, il nostro stile comportamentale che vede al primo posto l’onestà e la voglia di fare bene per tutta la comunità. Il nostro progetto politico è un seme che vuole far sbocciare le persone, i bisogni reali e le potenzialità della nostra terra. Il sostegno umano e politico ricevuto da parte del candidato presidente Antonio Decaro che più volte è intervenuto nelle nostre iniziative dimostra quanto e come ci sia completa condivisione di raggiungimento di tutti quegli obiettivi che renderanno ancor più competitiva la nostra amata Regione Puglia”, conclude Mennea.