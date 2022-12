Ruggieri: “Ad incontro ‘Muoviamoci’ illustrate proposte fatte a Sindaco in questi anni”

“Seppur con qualche giorno di ritardo, dovuto a motivi personali, vorrei condividere quanto accaduto durante il bellissimo incontro “Muoviamoci – Strategie di mobilità sostenibile per un futuro a misura di cittadino” che si è tenuto venerdì scorso 16 dicembre presso il LAB23, laboratorio politico in prospettiva delle amministrative della prossima primavera a sostegno di Vittorio Fata candidato sindaco, che ringrazio per la disponibilità e l’ascolto”. A parlare è il consigliere comunale Peppo Ruggieri.

“E’ stata una serata fortemente voluta dal sottoscritto e dall’ingegner Nico Ventura – che approfitto per ringraziare per le brillanti proposte illustrate continu – incentrata su alcuni chiari obiettivi: comunicare ai cittadini l’interesse sul tema; caratterizzare la coalizione di centro-sinistra con questo argomento; dimostrare di avere la capacità di affrontarlo al meglio attraverso idee, visione ma, soprattutto, il ricorso agli esperti del settore e agli esempi virtuosi”.

“A proposito di esempi, è stato apprezzatissimo l’intervento dell’ex assessore di Bologna Andrea Colombo, che in collegamento video ha spiegato in sintesi il suo grande lavoro, caratterizzato simbolicamente dai “T-days” (pedonalizzazione il fine settimana di tre importanti strade del centro) e dalla “Tangenziale delle Biciclette” (anello ciclabile che circonda la città), provvedimenti anche grazie ai quali Bologna è oggi al primo posto in Italia per la qualità della vita (classifica Il Sole 24 Ore, 2022) e per la mobilità sostenibile (Rapporto Euromobility, 2022). Altro momento entusiasmante è stata la testimonianza dell’attuale assessore di Francavilla Fontana, Sergio Tatarano, che ha portato ai biscegliesi presenti il suo straordinario ed esemplare lavoro in un contesto meno maturo su questi temi quale un Comune del sud Italia, compreso il rischio, corso pochi giorni fa, di far cadere l’amministrazione per un’importante pedonalizzazione. Rischi che però stanno fruttando a questa città-laboratorio della Puglia riconoscimenti esclusivi, tra cui tre volte dal 2020 la bandiera di “Comune ciclabile” della FIAB e un prestigioso secondo posto al “Urban Award” nel 2021″.

“Hanno inoltre valorizzato la discussione la presentazione di Francesco Venezia, coordinatore regionale Puglia e Basilicata della Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), associazione di settore che sostiene le amministrazioni con un Centro Studi e l’intervento dello psicologo esperto di mobilità sostenibile Antonio Consiglio, biscegliese da anni impegnato su questo fronte e che ci ha ricordato di come le azioni impopolari all’inizio, se ben strutturate sono vincenti nel lungo termine. Vorrei anche ringraziare le associazioni Biciliae FIAB e MUVT che, da realtà esterne impegnate a sostenere i propri obiettivi, hanno accettato di arricchire la serata con le loro istanze di sempre”.

“In chiusura ho illustrato le numerose proposte fatte a Sindaco e Assessori competenti in questi anni – conclude Ruggieri – da consigliere comunale che, in maggioranza, credeva di poter contribuire a una materia tanto propagandata quale la mobilità sostenibile. Le proposte sono state inviate dal febbraio 2020 in poi in occasione delle redazioni dei bilanci di previsione e si sommano ad un altro lavoro importante: un documento di iniziative sulla mobilità sostenibile da realizzare subito, scritto immediatamente dopo il lockdown (maggio 2020) in squadra con l’ingegner Mauro Dell’Orco, professore associato di Sistemi di Trasporto presso il Politecnico di Bari, e al dott. Antonio Consiglio, citato psicologo esperto di mobilità”.

“Tutte le proposte, che saranno ridiscusse in future iniziative, non sono mai state nemmeno prese in considerazione dall’Amministrazione, ma l’incontro e le discussioni come quelle di venerdì scorso ci hanno dato conferma che di fronte a queste tematiche non tutti restano indifferenti”.