Rossano Sasso nuovo commissario cittadino dell’UDC

L’UDC Bisceglie ha un nuovo commissario cittadino. Si tratta di Rossano Sasso che subentra al dimissionario Natale Parisi.

“In qualità di segretario provinciale dell’UDC della sesta provincia – dichiara in una nota il consigliere regionale Francesco La Notte – in un’ottica di maggiore crescita del partito che ho l’onore di rappresentare a livello provinciale e in Regione Puglia, ho conferito all’amico Rossano Sasso, già consigliere comunale della città di Bisceglie, la delega di commissario cittadino. L’UDC continua a strutturarsi in tutta la Provincia BAT e nei comuni dell’intera Regione. Andiamo avanti – conclude La Notte – con serietà ed impegno per il bene del nostro territorio”.