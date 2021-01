Ristori Regione, Bisceglie tra i comuni interessati. La Notte: “Mano tesa verso chi in difficoltà”

Dallo scorso mese di dicembre le Camere di Commercio di Bari e Foggia hanno ricevuto dalla Regione Puglia i 20 milioni di euro destinati come ristoro alle imprese costrette chiudere nella settimana tra l’8 e il 14 dicembre, con l’estensione della zona arancione a 20 Comuni delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e di Bari.

Questi i 20 Comuni che furono interessati dall’estensione per una settimana della“zona arancione”: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia e Zapponeta, per la provincia di Foggia; Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; Altamura e Gravina di Puglia, per la provincia di Bari.

“Il lavoro fatto in Regione ha dato immediatamente i suoi frutti” – lo dichiara il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. Unità di intenti ed attenzione alle fasce più colpite hanno contraddistinto il fine di un progetto che porta i suoi frutti in termini di concretezza. Non era facile, ma la Regione Puglia ha dato dimostrazione di efficienza ed immediatezza nell’applicare le idee messe sul tavolo trasformandole in risorse da erogare in maniera rapida attraverso una piattaforma telematica che potesse trasferire le risorse con effetto immediato. Una mano tesa verso le fasce più in difficoltà – conclude Francesco La Notte – ed una dimostrazione di presenza attiva sul territorio”.