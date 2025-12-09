Rischio idrogeologico, Preziosa: “Necessità di interventi è ormai improrogabile”

Giorgia Preziosa, esponente di Forza Italia Bisceglie, interviene sulle forti piogge che, nei giorni scorsi, hanno riportato all’attenzione della cittadinanza il tema del rischio idrogeologico.

“A differenza di Molfetta dove recentemente sono stati approvati progetti esecutivi e varianti per la ripresa dei lavori nell’area PIP finanziati con fondi regionali per mitigare il rischio idrogeologico, a Bisceglie non ci sono notizie di interventi in tal senso”, scrive Preziosa. “La questione non riguarda solo gli insediamenti già esistenti ma impatta in modo significativo anche sulle prospettive di sviluppo della nostra area produttiva in zona Lama di Macina in quanto diverse aree che potrebbero essere volano di sviluppo sono attualmente bloccate dal vincolo imposto dall’Autorità di Bacino che impedisce la realizzazione di nuovi insediamenti aziendali”.

“La necessità di interventi è ormai improrogabile sia al fine di garantire la sicurezza di operatori già insediati sia per evitare che le aziende dirottino gli investimenti su altri territori per mancanza di adeguati investimenti di mitigazione che frenano lo sviluppo. Auspico una tempestiva azione politico amministrativa in merito affinché non si ripetano più situazioni spiacevoli come quella recentemente accaduta. L’amministratore di questa città dovrebbe concretizzare un’azione tempestiva per quelle zone danneggiate”; conclude Preziosa.