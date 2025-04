Rinviato per lutto cittadino il congresso di Forza Italia

“In segno di profondo rispetto per il lutto che ha colpito la nostra città, Forza Italia comunica che il congresso previsto il 12 aprile presso Villa Ciardi è stato rinviato a data da destinarsi”. Parte con queste parole la nota a firma Forza Italia Bisceglie a seguito del lutto cittadino per le tragiche morti di Rosa Mastototaro e Margherita Di Liddo.

“In momenti come questo, ogni iniziativa pubblica lascia spazio al raccoglimento, alla solidarietà e al rispetto verso chi sta affrontando una perdita tanto devastante. Abbiamo scelto – continua – in accordo con il segretario regionale, il segretario provinciale, il delegato cittadino e il consigliere regionale La Notte, con senso di responsabilità e partecipazione autentica al lutto collettivo di rimandare un appuntamento politico che, seppur importante, non può e non deve avere spazio in una giornata segnata da tanto dolore. Ci stringiamo con affetto alle famiglie coinvolte – conclude la nota di Forza Italia Bisceglie – alla nostra comunità ferita, e rinnoviamo il nostro cordoglio più sincero”.