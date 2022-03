Rincari, Spina propone ordine del giorno di solidarietà a comparto pesca in Consiglio Comunale

Il consigliere d’opposizione Francesco Spina ha inoltrato al Consiglio Comunale di Bisceglie una proposta urgente di ordine del giorno per discutere, nel corso della seduta di domani, venerdì 11 marzo, il tema del rincaro del prezzo del gasolio e degli effetti sul comparto della pesca.

“I rincari stanno bloccando nei porti le imbarcazioni dei nostri pescatori”, scrive Spina. “Occorre una netta e chiara presa di posizione delle istituzioni competenti per individuare con urgenza i ristori idonei ad arginare e fronteggiare la crisi economica e occupazionale del settore pesca”. Nella proposta di ordine del giorno si legge della necessità di “un intervento economico straordinario a sostegno dei lavoratori della pesca e delle imprese ittiche per fronteggiare la crisi energetica ed evitare che restino fermi le piccole imbarcazioni e i pescherecci più grandi nei loro porti”.

In questo senso, il consigliere Spina chiede al Consiglio Comunale di firmare un documento rivolto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla Prefettura della Provincia Bat e alla Regione Puglia. Un documento in cui la massima assise biscegliese esprime la “sua forte solidarietà e vicinanza all’intera filiera produttiva e all’intero comparto della pesca, chiedendo che vengano adottate urgentemente le suindicate iniziative di sostegno economico in favore dei pescatori colpiti direttamente dal rincaro gasolio, nonché in favore delle attività dell’intero comparto anch’esse danneggiate da tale situazione”.