Rincari, anche il sindaco Angarano a Bari alla manifestazione di Coldiretti

Anche il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano è stato a Bari per partecipare alla manifestazione organizzata da Coldiretti Puglia, esprimendo così il proprio sostegno e la propria vicinanza agli agricoltori, allevatori e pescatori scesi in piazza per chiedere misure urgenti contro i rincari.

“I rincari dei costi dell’energia e del carburante stanno mettendo in grave difficoltà interi comparti trainanti della nostra economia”, scrive Angarano sui social. “La situazione, a maggior ragione con l’invasione militare dell’Ucraina, sta diventando insostenibile e molte aziende rischiano di chiudere i battenti”.

“E questo riguarda tutti i settori delle nostre Comunità. Penso ai commercianti, a migliaia di famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese. Ricevo sempre più frequentemente richieste di aiuto perché sempre più padri e madri di famiglia, gli anziani, non riescono a far fronte alle bollette aumentate in maniera spropositata. Il nostro tessuto sociale ed economico rischia il collasso, il grido d’allarme degli agricoltori è quello della società. E non può essere ignorato dal Governo. Non c’è tempo da perdere”, conclude il primo cittadino.