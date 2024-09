Assessore Rigante: “In corso lavori per oltre 60 milioni di euro, 20 per scuole, mense e asili”

“Sono in corso cantieri per un valore di oltre 60 milioni di euro e altri ne partiranno. Molti di questi riguardano le scuole, per un totale di circa ben 20 milioni di euro per tre nuovi asili nido; due nuove scuole dell’infanzia; le nuove mense alla scuola Caputi, alla Don Pasquale Uva, all’istituto scolastico di via Martiri di via Fani e alla stessa De Amicis; la completa ristrutturazione della Monterisi con un nuovo auditorium; l’efficientamento energetico della Don Pierino Arcieri; l’adeguamento alla normativa antincendio di diversi plessi, dopo i tanti già eseguiti”, queste le parole dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante.

“La stessa scuola Edmondo De Amicis, inoltre, è stata già destinataria di finanziamenti per oltre 700mila euro per manutenzione straordinaria che sono stati già realizzati, con notevoli benefici per l’istituto scolastico. Tutto questo è stato possibile per la grande preparazione, competenza e capacità di progettazione e pianificazione dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici Comunali, al lavoro quotidianamente per rispettare tutte le scadenza del PNRR. A fronte di questa pioggia di finanziamenti e di tutti questi lavori che rivoluzionano il settore dell’edilizia scolastica come mai era successo in precedenza, è del tutto risibile e sfacciatamente strumentale tacciare la Pubblica Amministrazione di incompetenza per il finanziamento relativo alla palestra della scuola De Amicis – spiega Rigante -. Nel caso specifico, infatti, è evidente che si tratti di diversità di vedute sull’interpretazione del bando. Siamo già alla ricerca di altre forme di finanziamento. L’attenzione e l’impegno per le scuole saranno sempre massimi perché abbiamo a cuore la sicurezza dei bambini e la salubrità degli ambienti dove trascorrono gran parte della giornata per la loro crescita e formazione. Lo dimostrano i fatti”.