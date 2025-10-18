Rigante e Bianco su infiltrazioni Monterisi: “Vigileremo su tempestività ed efficacia interventi”

“L’ente, ricevuta la segnalazione, è immediatamente intervenuto con i propri tecnici, sollecitando l’impresa esecutrice dei lavori (obbligata a prestare garanzia decennale) ad intervenire prontamente per eliminare le cause della infiltrazione verificatasi. Lunedì, asciugatasi la guaina protettiva del solaio, l’impresa interverrà con le operazioni già programmate”. Lo dichiarano Roberta Rigante e Loredana Bianco, rispettivamente Assessore ai lavori pubblici e alle politiche scolastiche della Città di Bisceglie, in merito alla scuola Riccardo Monterisi.

“Rassicuriamo comunità scolastica e cittadini: vigileremo sulla tempestività e efficacia degli interventi, richiamando l’impresa alle proprie responsabilità. Fermo restando che il fenomeno che si è verificato, per quanto meritevole assolutamente di intervento immediato, non può inficiare la grandissima importanza dei lavori realizzati per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, oltre al netto miglioramento degli ambienti”.