Rigante: “Centro Impiego a Villa Frisari operazione lungimirante dell’Amministrazione Angarano”

“Che l’immobile di Villa Frisari avrebbe ospitato il Centro per l’impiego, notevolmente potenziato, si sa dal 2021, quando la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo per la concessione decennale dello stabile all’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) che si è fatta carico dei lavori di ammodernamento e riqualificazione. L’iniziativa è stata concepita e portata avanti, passo dopo passo, da questa Amministrazione Comunale in sinergia con Arpal Puglia, con un iter burocratico e amministrativo che ha previsto molti passaggi complessi e una interlocuzione costante e proficua”. Così l’Assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante replica alle dichiarzioni del consigliere regionale Francesco La Notte.

“In realtà, addirittura – continua la Rigante – questo iter era nato anche prima del 2021, ovvero da quando, proprio in virtù di questo progetto, l’allora vicepresidente provinciale Pierpaolo Pedone era stato interlocutore per la restituzione dell’immobile, non più utilizzato come scuola da molti anni e in stato di abbandono, dalla Provincia Bat al Comune di Bisceglie”.

“Alla luce di tutto questo, che è riscontrabile da tutti con una semplice ricerca in internet e che è ampiamente documentato dagli atti amministrativi, quella che il Consigliere regionale La Notte, che non risulta essersi interessato alla vicenda fino a due mesi fa – evidenzia l’Assessore ai lavori pubblici – ha voluto fare passare come una rivelazione, altro non è che una notizia ampiamente risaputa e che avremmo ribadito in Commissione regionale, se non fosse che l’audizione era concomitante ad altri impegni istituzionali. Fatta questa doverosa precisazione, in ogni caso, come ribadito dal Dirigente dell’Arpal in commissione regionale, l’iter sta andando avanti regolarmente e consentirà un grande passo avanti per la Comunità grazie ad una operazione strategica e lungimirante pensata e strutturata proprio per un significativo ampliamento qualitativo e quantitativo – conclude – dei servizi offerti dal Centro per l’impiego, anche in termini di risorse umane e competenze professionali”.