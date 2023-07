Rifiuti, UdC Bisceglie: “La misura è colma. Cosa si intende fare per risolvere la situazione?”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente comunicato stampa della sezione biscegliese dell’Udc a proposito della situazione igiene urbana.

“L’abbandono selvaggio di rifiuti e l’insufficiente servizio di raccolta continuano ad attanagliare la città. Rileviamo purtroppo che il nostro precedente appello all’avvio di un dialogo costruttivo ed all’istituzione di un tavolo di concertazione con le parti sociali è rimasto inascoltato.

È bello vedere che Bisceglie viene scelta dalle troupe televisive di vario genere, ma siamo certi di non stare semplicemente nascondendo la polvere sotto il tappeto?

I simpatizzanti e tifosi dell’attuale amministrazione continuano a dire che la responsabilità è dei cosiddetti cittadini ‘incivili’, ma a noi questa definizione sembra un po’ qualunquista! Se prima del 1° giugno tutto funzionava correttamente, come mai ora tutti i cittadini si sono improvvisamente scoperti ‘sporcaccioni’?

La realtà dei fatti sta nell’evidente sottodimensionamento del servizio che in nome di un ‘risparmio’ che di fatto non c’è, non ha fatto altro che catapultare la città in un clima da emergenza igienico-sanitaria, cosa ancora più grave nel periodo estivo, periodo nel quale la città avrebbe dovuto essere linda e splendente per accogliere quei flussi turistici che seppure molto risicati ci sono, ma che rischiamo di perdere.

La misura adesso è colma! Chiediamo, ribadendo sempre lo spirito propositivo, che siano accertate le responsabilità di chi frettolosamente ed in maniera superficiale ha approvato un capitolato d’appalto che è palesemente insufficiente. Soprattutto l’Amministrazione comunichi con urgenza chiaramente, e senza giri di parole quali sono le misure che intende adottare per portare la situazione alla normalità”.