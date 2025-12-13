Rifiuti, Baldini (Puglia Popolare): “Istituire più punti di scarico per tamponare situazione distastrosa”

«Il tracollo verticale della raccolta differenziata a Bisceglie, frutto di una serie di situazioni magari poco chiare, si ripercuoterà in maniera quasi irreversibile sul pagamento della prossima TARI del prossimo anno». A sostenerlo è Gabriella Baldini, Commissario Puglia Popolare sezione di Bisceglie.

«Non possiamo rimanere indifferenti: dobbiamo mobilitarci per tamponare questa situazione a dir poco disastrosa. Noi di Puglia Popolare Bisceglie – prosegue – proponiamo di istituire tre o più punti di scarico dei rifiuti differenziati (fuori le due isole ecologiche, ad esempio nello spiazzo di via Calace), ove posizionare operatori con cassoni , cassonetti e mezzi di raccolta che, per tutta la mattinata, raccolgano i rifiuti e nello stesso tempo, sensibilizzino i cittadini a collaborare».

«Quindi, accanto al doveroso e diritto di critica verso questa situazione, Puglia Popolare propone e tende la mano – conclude la Baldini – per risolvere l’annoso problema che a tutti gli effetti, sta diventando una vera e propria emergenza».