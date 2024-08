Rifacimento marciapiedi e manto stradale, ecco i lavori previsti in via Di Vittorio

Tra pochi giorni prenderanno al via i lavori di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi di via Giuseppe Di Vittorio, nel tratto compreso tra gli incroci con via Pozzo Marrone e via Cavour.

“Gli interventi – si legge nella nota del Comune – sono necessari per ragioni di sicurezza, salute pubblica e sostenibilità. Numerosi pini, su indicazione dell’agronomo incaricato, saranno rimossi perché pericolosi e sostituiti da alberi di Jacaranda e querce”.

“I lavori di riqualificazione comporteranno un deciso aumento della sicurezza per tutti i cittadini: il taglio delle radici – prosegue – che oggi danneggiano marciapiedi e strada, porterebbe infatti ad un rischio per la stabilità degli alberi interessati o al loro disseccamento. Querce e Jacaranda che sostituiranno i pini sono invece piante ipoallergeniche che andranno a diminuire la nuvola di polline e, di conseguenza, problemi di allergie e asma.

“Non solo, piantumati in aiuole di 120 cm per 120 cm, ad 8 metri di distanza l’uno dall’altro e con un calibro di 18-20 centimetri, i nuovi alberi saranno più numerosi rispetto a quelli esistenti e garantiranno maggiore sostenibilità anche dal punto di vista manutentivo. L’intero tratto oggetto di riqualificazione – dichiarano da Palazzo San Domenico – sarà accessibile alle persone con disabilità e saranno installate nuove rampe. Infine, in via Pozzo Marrone sarà realizzato un marciapiede, oggi inesistente, per facilitare il passaggio in sicurezza dei pedoni”.

“Sicurezza e salute dei cittadini e dei bambini che ogni giorno frequentano la scuola ‘Angela Di Bari’, salvaguardia del verde e tutela dell’ambiente: sono questi i principi che hanno portato all’avvio di questi interventi. Non è mai bello rimuovere degli alberi ma si tratta di interventi assolutamente necessari. Su via Di Vittorio l verde pubblico aumenterà – le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dell’Assessore alle manutenzioni Angela Monterisi – e ci saranno più alberi di quanti ce ne sono adesso. Certo, dobbiamo dare loro il tempo di crescere, ma siamo certi che tutti i cittadini aiuteranno l’Amministrazione Comunale a prendersene cura”.

Il video del lavori previsti