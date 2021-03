Richiesta amministrazione straordinaria Energetikambiente con continuità aziendale

“Stiamo seguendo attentamente la vicenda del gruppo Biancamano S.p.A. e delle sue partecipate Aimeri Ambiente ed Energetikambiente che oggi hanno depositato al competente Ministero dello Sviluppo Economico istanza per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo“. Lo dichiara Angelo Consiglio, Assessore all’igiene della Città di Bisceglie.

“La procedura di amministrazione straordinaria, come dichiarato anche pubblicamente, è stato ritenuto dal gruppo Biancamano S.p.A. lo strumento che meglio si adattasse alla situazione, al primario interesse dei lavoratori e dei creditori, trattandosi di una procedura di gruppo con continuità aziendale“.

“Le priorità assolute per la nostra Comunità – dichiara il vice sindaco – sono proprio la continuità del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e la tutela dei dipendenti, fattori che non sono al momento in discussione né in pericolo. Chiaramente continueremo a monitorare molto da vicino l’evolversi delle vicende societarie pronti ad intervenire per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il regolare svolgimento del servizio”.