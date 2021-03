Riassetto giunta, Rossano Sasso: “Riconfermati personaggi che hanno portato al baratro”

“In questo momento particolare, infatti, dove la città è in piena sofferenza a causa della pandemia, dove i commercianti gridano aiuto per le attività chiuse ed al collasso, dove le famiglie in difficoltà economiche e di salute (Vedi gli ultimi avvenimenti di cronaca locale) chiedono un tetto sulla testa, il sindaco si preoccupa di apportare qualche banale modifica alla quota rosa della sua amministrazione”. Così il consigliere comunale Rossano Sanno commenta il riassetto di giunta voluto dal sindaco Angelantonio Angarano (LEGGI QUI): “Al fine di dare un contentino a qualche individuo altisonante alle sue spalle, riconferma personaggi che in questi due anni non hanno fatto altro che portare sul baratro l’igiene pubblica, le questioni cimiteriali, il trasporto, il verde pubblico e le spiagge”.

“Che fine hanno fatto tutte le rassicurazioni date dall’Assessore al ramo sul rifacimento delle spiagge?”, chiede Sasso. “Al fronte degli avvisi di garanzia e del sequestro di queste aree dedicate al turismo, con l’avvicinarsi della stagione estiva, ci sarà un dissequestro? Ho il sentore che questi chiarimenti finiranno proprio come i nuovi ciottoli posti sulle spiagge, nel profondo mare!”.

“Credo che la città abbia bisogno di un sindaco per bene che sappia dare la propria impronta alla città e che sappia assumersi le proprie responsabilità per il bene dei suoi cittadini e non del medico della mutua sordiano”, conclude ironicamente il consigliere comunale.