Riapre scuola via Martiri di via Fani, Angarano: “Interventi attesi da anni”

Questa mattina, dopo importanti interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, ha riaperto la scuola di via Martiri di Via Fani. Ad annunciarlo è il sindaco Angelantonio Angarano con un post sui social: “Finalmente i bimbi, insieme a docenti e personale scolastico, potranno apprendere, socializzare e formarsi in ambienti più confortevoli e funzionali grazie alla completa sostituzione dei vecchi infissi che non garantivano un adeguato isolamento dal caldo e dal freddo all’esterno con nuovi infissi ad alto livello di rendimento. Le prestazioni energetiche dell’edificio inoltre migliorano notevolmente con la realizzazione di un organico intervento di coibentazione sui fronti perimetrali dell’immobile”.

I lavori, cominciati subito dopo il lockdown, sono stati svolti, come avvenuto alla scuola ‘De Amicis’, durante tutta l’estate, con precedenza agli ambienti interni, per poter ripartire in tempo. “C’è stato qualche giorno di ritardo di cui ci scusiamo, ma abbiamo evitato il disagio che avrebbe potuto rappresentare un trasferimento temporaneo della comunità scolastica”, scrive il primo cittadino.

“Ringraziamo pertanto gli uffici comunali, l’azienda, gli operai, il dirigente scolastico e tutto il personale scolastico per aver collaborato ad una celere riapertura dopo la sanificazione degli ambienti. Agli ultimi interventi all’esterno, necessari al completamento definitivo della ristrutturazione, compresa la realizzazione della copertura impermeabile dell’edificio che concorrerà ulteriormente all’efficientamento energetico, si continuerà a lavorare in questi giorni, senza interferire con il normale andamento delle attività didattiche. Ai bimbi e alle loro famiglie, a tutto il personale scolastico i nostri migliori auguri di buon anno scolastico”, conclude Angarano.