Riapertura litoranea ponente, Angarano: “Riconsolidata falesia franata molto tempo fa” / VIDEO

“Un’altra bella notizia per la nostra Bisceglie: abbiamo finalmente riaperto completamente la strada sulla litoranea di ponente dopo tanti anni”. Lo ha dichiarato il Sindaco Angarano al termine dei lavori durati alcuni anni e finalmente portati a termine.

“Sono infatti in via di ultimazione i lavori in tutta l’area, che abbiamo riqualificato e presto consegneremo. Abbiamo riconsolidato e messo in sicurezza la falesia che era franata molto tempo fa – dichiara il Primo Cittandino – rimesso i ciottoli su un lungo tratto di costa tornata a risplendere, realizzato una nuova e ampia rampa d’accesso alla spiaggia, con nuovi muretti e marciapiedi”.

“Presto completeremo anche la nuova pista ciclabile. E così la nostra litoranea diventa sempre più bella – conclude Angarano – accogliente e dotata di servizi”.