Regionali, ultimi comizi dei candidati biscegliesi prima del silenzio elettorale

Giornata colma di incontri, quella di oggi, 18 settembre, per i candidati consiglieri regionali biscegliesi prima del silenzio elettorale che scatterà alla mezzanotte di sabato 19 settembre.

Tonia Spina, candidata nella lista di Fratelli d’Italia, chiuderà la campagna elettorale con una manifestazione al Teatro Politeama Italia in via Montello a Bisceglie alle 19:30. Introdurrà Francesco Amoruso. “È stato ed è molto impegnativo cercare di arrivare al maggior numero possibile di cittadini del territorio”, ha affermato Spina, “Grazie al supporto sincero di tanti amici e tante amiche che mi onorano del loro sostegno”.

Per Francesco La Notte, candidato nella lista Popolari con Emiliano, comizio in largo san Francesco d’Assisi alle 20. “Negli ultimi anni, lavorando in diversi enti locali, mi sono reso conto di quanto sia importante avere un rappresentante nel Consiglio Regionale perché è alla Regione che si decidono le politiche di sviluppo. Sono anni che deleghiamo il nostro futuro agli altri, adesso basta”, ha dichiarato La Notte.

La candidata consigliera Natalina Evangelista, lista “Con Emiliano”, chiuderà alle 20 nella sala Epass in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “M’impegno, se verrò eletta, a mettere in campo tutta la conoscenza e la competenza che ho acquisito in venti anni di lavoro a contatto con i più deboli al fine di contrastare le diseguaglianze e la povertà”.

Gabriella Baldini, della lista ItaliaViva, sarà a Bari al comizio di chiusura di Ivan Scalfarotto, così come tutte le candidate e tutti i candidati delle liste a sostegno del candidato presidente: “Sono orgogliosa di essere sulla strada giusta con l’umanità e la generosità di Ivan. Noi utilizziamo toni moderati, ma i nostri contenuti sono concreti, forti, veementi”.

Appuntamento dalle 20 alle 21 al piazzale di Corso Umberto I, dinanzi alla cappella della Madonna del Carmine, per il candidato del Movimento 5 stelle Pippo Acquaviva: “Non votate per qualcuno, votate per un’idea, per un progetto, per una visione. Abbiamo una grande opportunità: portare in Regione persone libere”.

Ha già girato tutti i comuni della Bat il candidato della Lega-Salvini Premier, Rocco Prete, il quale non ha programmato comizi di chiusura, ma incontri informali con i cittadini. “Sono enormemente soddisfatto per l’accoglienza e il supporto di tanti amici incontrati nelle ultime settimane”, ha scritto Prete sui suoi canali social, “La Lega vuole dare una prospettiva concreta di governo alla Bat. È tempo di metterci nelle condizioni di tornare a sognare”.

Più defilate le campagne elettorali portate avanti da Ailin Pupo (Italia in comune), Nicola Colangelo (Scalfarotto presidente) e Valentina De Toma (Nuovo Psi-Udc).

Sabato 19 settembre, dunque, cala il sipario su confronti, dibattiti, incontri e comizi per rispettare il silenzio elettorale e per dare modo alle elettrici e agli elettori di maturare la loro scelta. Ricordiamo che si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 22 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 sia per il rinnovo del consiglio regionale sia per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Occorre essere muniti di mascherina, di un documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale.