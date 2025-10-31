Regionali: Tonia Spina presenta la sua candidatura, “Fantastico incontrare cosi tanta gente”

Competenza, presenza, concretezza, determinazione e attenzione. Le cinque parole chiave scelte per la campagna elettorale da Tonia Spina, consigliera regionale uscente di Fratelli d’Italia, in corsa con l’obiettivo della riconferma nell’assemblea pugliese. Giovedì 30 ottobre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, si è tenuto l’evento di presentazione ufficiale della candidatura.

«È stato semplicemente fantastico incontrare così tanta gente in una sala gremita» ha spiegato Tonia Spina. «Abbiamo ripercorso l’attività compiuta in consiglio regionale in questi ultimi 16 mesi e delineato le priorità che emergono dall’ascolto costante delle istanze territorio. Ambiente, agricoltura, pesca, sanità, politiche abitative, attività produttive e sviluppo economico: temi sui quali abbiamo le idee chiare e che si impreziosiscono in termini qualitativi e di contenuti attraverso il confronto diretto con la realtà. Proposte concrete, frutto di una visione lungimirante e pragmatica: niente promesse insostenibili, nessuno spazio per le illusioni».

Tonia Spina ha espresso un ringraziamento «a chi ha voluto esserci e a chi, impossibilitato, ha espresso il suo sostegno in altre forme e continuerà a farlo. Grazie a Francesco Ventola, Michele Picaro, Mariangela Matera e al candidato presidente Luigi Lobuono per la partecipazione e il supporto.