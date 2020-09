Regionali Puglia 2020: il voto dei biscegliesi / DIRETTA

Sono terminate le operazioni di voto per le Regionali 2020, la competizione elettorale che ha richiamato alle urne i cittadini pugliesi per scegliere la composizione del nuovo consiglio regionale e il governatore della Puglia. Come hanno votato i biscegliesi? Ecco i risultati aggiornati in tempo reale.



SEZIONI: 2 / 51

Michele Emiliano 20 VOTI / 55.56%

PARTITO ANIMALISTA SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA SOCIETÀ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI POPOLARI CON EMILIANO 2 VOTI 5.88% SINISTRA ALTERNATIVA PARTITO DEMOCRATICO 7 VOTI 20.59% CON EMILIANO PUGLIA SOLIDALE E VERDE 9 VOTI 26.47% PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME DC PUGLIA EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 1 VOTO 2.94% SUD INDIPENDENTE PUGLIA PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI ITALIA IN COMUNE

Raffale Fitto 13 VOTI / 36.11%

UDC – NUOVO PSI 1 VOTO 2.94% FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO 3 VOTI 8.82% LA PUGLIA DOMANI 1 VOTO 2.94% LEGA SALVINI PUGLIA 3 VOTI 8.82% FRATELLI D’ITALIA 4 VOTI 11.76%

Antonella Laricchia 3 VOTI / 8.33%

MOVIMENTO 5 STELLE 3 VOTI 8.82% PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE

Ivan Scalfarotto VOTI / %

SCALFAROTTO PRESIDENTE ITALIA VIVA FUTURO VERDE

Nicola Cesaria VOTI / %

LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE

Mario Conca VOTI / %

CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE

Pierfranco Bruni VOTI / %

Andrea D’Agosto VOTI / %

ELETTORI: 48.389