Regionali, Pippo Acquaviva (M5s) incontra la cittadinanza: “Urbanistica e difesa paesaggio”

Pippo Acquaviva, candidato consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle, incontrerà la cittadinanza in via La Spiaggia sabato 29 agosto alle 20, per discutere di temi di assoluta attualità per la nostra città: urbanistica e difesa del paesaggio.

Con gli attivisti e il portavoce al comune Enzo Amendolagine, il MoVimento di Bisceglie farà il punto della situazione locale, con un focus anche sul piano di lottizzazione della BiMarmi. Acquaviva racconterà le proposte alternative alla cementificazione selvaggia ed al consumo di suolo, così come da programma regionale del MoVimento 5 Stelle che sostiene Antonella Laricchia candidata presidente.