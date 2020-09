Regionali, Mario Conca (“Cittadini Pugliesi”): “Siate liberi di scegliere il vero cambiamento”

“L’augurio più sincero e sentito che posso farvi è quello d non lasciarvi ingannare dal cosiddetto voto utile. Vogliono ingannarvi e pilotarvi. Ma siate completamente liberi”, questo il messaggio lanciato dal candidato presidente della Regione Puglia Mario Conca.

Conca, a Bisceglie, per sostenere la candidatura a consigliere regionale del biscegliese Mimmo Sinisi nella lista “Cittadini Pugliesi” alle elezioni del 20 e del 21 settembre per la circoscrizione Bat, ha poi aggiunto: “La lista ‘Cittadini Pugliesi’ è rappresentativa della società civile, vi sono moltissime categorie pronte a darvi voce e a fare gli interessi di tutti. Grazie a quanti, come Mimmo, da sempre attivo a difesa del mondo del commercio, dei lavoratori, dell’economia del territorio, hanno mostrato il coraggio di cambiare e la fiducia nel progetto che mi impegno a realizzare in Regione”.

“Scegliete il vero cambiamento, senza appartenenze, senza vincoli, senza legami. ‘Cittadini Pugliesi’ è l’unica formazione che rappresenta il reale cambiamento di cui la Puglia ha bisogno”, ha sottolineato in conclusione Conca.