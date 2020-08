Regionali, Gabriella Baldini (IV): “Serve ventata di freschezza per un nuovo percorso”

“La mia candidatura nasce da un senso di coerenza a seguito della mia adesione ad Italia Viva e ad un progetto che mette in campo donne e uomini competenti per costruire ed investire con nuove idee nei territori, affinchè la Puglia possa avere l’opportunità di un futuro migliore”, queste le parole di Gabriella Baldini annunciando la sua candidatura a consigliere regionale a sostegno del candidato presidente Ivan Scalfarotto.

“Italia Viva è arrivata alla sua prima campagna elettorale e con il proprio simbolo. Personalmente la affronto con l’entusiasmo di chi inizia con la consapevolezza che non sono i sondaggi a cambiare le cose, ma lo sono le proposte concrete di chi sa e vuole fare politica”, aggiunge l’avvocatessa Baldini.

“Ai pugliesi viene data la possibilità di non dover scegliere tra 3 populismi: quello antieuropeista di destra, quello di palazzo impersonificato da Emiliano e quello della decrescita del Movimento 5 Stelle”, sostiene Baldini, “Gli ultimi cinque anni hanno visto la nostra Puglia regredire dal punto di vista della sanità e soprattutto nel mondo del lavoro legato all’agricoltura, mostrando scarsa organizzazione nella programmazione. E’ ora di cambiare in meglio”.

Poi aggiunge: “La salute prima di tutto. Ci vuole una sanità fatta di ospedali di qualità per porre termine a tutto questo. Necessaria una rete capillare di medici e servizi sul territorio per garantire la salute di ogni paziente e di tutta la comunità. Importante lavorare sullo stile di vita, sulla prevenzione, sull’educazione alimentare, per ridurre il rischio di malattie. Le visite e gli esami diagnostici devono avvenire celermente senza lunghe attese. Stessa cosa per l’assessorato all’agricoltura, assente ormai da due anni dai ranghi del consiglio regionale e che vede oggi la Puglia una delle regioni italiane con un sottosuolo ricco di produttività”.

“Ho scelto di candidarmi per offrire quella ventata di freschezza che garantisca un nuovo percorso politico aperto a tutti coloro che vogliano entrare con idee e progetti in una nuova casa. Chiedo ai biscegliesi, ai cittadini della Bat un cambio netto. Diamo fiducia a Ivan Scalfarotto, coscienti che non tradirà i buoni propositi, espressi nella campagna elettorale. Presente sul nostro territorio oggi, ma domani lo sarà ancora più di oggi”, conclude Gabriella Baldini.