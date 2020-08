Regionali, Conca a Bisceglie per presentare la candidatura di Mimmo Sinisi

Il candidato presidente della Regione Puglia Mario Conca, sostenuto dalla lista civica “Cittadini Pugliesi”, sarà a Bisceglie domenica 30 agosto per presentare la candidatura al consiglio regionale del biscegliese Mimmo Sinisi.

L’appuntamento è alle 18:45 in Corso Umberto I, al civico 10.

Nel pieno rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid, i cittadini potranno meglio conoscere il programma del candidato presidente, classe 1971, attualmente residente a Gravina in Puglia, laureato in Lingue stranieree da oltre trent’anni impegato nell’azienda di famiglia di trasporto passeggeri su strada, e il candidato consigliere Sinisi, commerciante, sposato, impegnato da sempre nella difesa dei diritti degli operatori del commercio.

“Sarà un’occasione non solo per conoscere me, ma anche i piani, le strategie, gli obiettivi che vogliamo mettere in campo e attuare per il bene della comunità”, ha affermato Sinisi dando appuntamenti ai cittadini all’incontro di domenica 30 agosto.

Alle 20:20, sempre di domenica 30 agosto, Conca sarà poi intervistato in via Nazario Sauro – Porto di Bisceglie nel corso dell’ultima giornata dell’XI edizione del Festival “Libri nel Borgo Antico”. Per accedere occorre registrarsi qualche minuto prima all’ingresso della location dell’incontro.