Regionali, Baldini (Iv): “La Puglia merita di più. Offriamo al nostro territorio un progetto serio”

“La nostra è una bella campagna elettorale che stiamo portando avanti con il sorriso, la collaborazione e soprattutto con la gioia che siamo una squadra che crescerà e si rafforzerà sempre di più grazie alle nostre candidature”, questo il messaggio redatto dalla candidata biscegliese al consiglio regionale, Gabriella Baldini, nella lista di Italia Viva nella circoscrizione Bat a sostegno di Ivan Scalfarotto presidente.

“Abbiamo la responsabilità di offrire alla Puglia, insieme a Ivan Scalfarotto e Teresa Bellanova, un progetto serio che oggi ha messo in campo donne e uomini competenti per costruire sul nostro territorio“, sottolinea Baldini, “Per la prima volta in Puglia, alla Regione, si vota ocn la doppia preferenza. Questo grazie a Italia Viva, grazie alle Ministre Bonetti e Bellanova e grazie a Ivan Scalfarotto che ci sta accompagnando in questo nostro impegno”.

“La Puglia merita di più“, conclude la coordinatrice Italia Viva Bat ricordando l’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, “Noi stiamo con Scalfarotto”.