Seggi chiusi per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente di Regione.
A Bisceglie ha votato il 38,05% degli aventi diritto. Percentuale in netto calo se confrontata con quella della precedente tornata elettorale del 2020, in cui aveva votato il 49,44%.
Il dato regionale si attesta invece attorno al 42%, anche questo in calo rispetto al 56,69% del 2020.
A breve comincerà lo scrutinio, ma i primi instant poll danno nettamente vincitore Decaro con un larghissimo vantaggio e un dato che oscilla tra il 65% e il 69% delle preferenze.