Refezione scolastica, Forza Italia: “Incapacità di programmare atti e contratti”

Il direttivo di Forza Italia Bisceglie interviene in vista del prossimo consiglio comunale, durante il quale si discuterà del riconoscimento di un debito fuori bilancio di oltre 580 mila euro per il servizio di refezione scolastica svolto da gennaio a maggio 2024.

“Ancora una volta, ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio di sciatteria amministrativa da parte dell’attuale Amministrazione. La delibera in questione ha ricevuto parere non favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha evidenziato l’assenza di un nuovo affidamento, la mancata stipula del contratto e la violazione delle corrette procedure giuscontabili”, scrivono gli esponenti di Forza Italia.

“Una situazione che non solo viola i principi di buona amministrazione, ma che dimostra una preoccupante incapacità dell’Ente nel programmare per tempo atti e contratti, anche su un tema così delicato come quello della mensa scolastica, che coinvolge quotidianamente centinaia di bambini. È inaccettabile che un servizio così essenziale venga gestito con superficialità, esponendo il Comune a rischi contabili, contenziosi e alla necessità di segnalazioni alla Corte dei Conti, come indicato dalla stessa Ripartizione Finanziaria”, si legge nel comunicato stampa.

“Forza Italia condanna con fermezza questo modo di operare, chiedendo maggiore trasparenza, competenza e rispetto per il ruolo delle istituzioni. Allo stesso tempo, ci auguriamo che la situazione si risolva al più presto nel rispetto delle norme e della legalità, per garantire la continuità di un servizio fondamentale per le famiglie della nostra città. I bambini meritano rispetto, non improvvisazione”, concludono.