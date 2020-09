Referendum costituzionale, confronto pubblico per spiegare le ragioni del SI e quelle del NO

Spiegare le ragioni del sì e del no al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Questo l’obiettivo del confronto pubblico organizzato per stasera, mercoledì 16 settembre alle 20, in piazza don Lorenzo Milani, quartiere san Pietro.

L’incontro è organizzato da Associazione 21 e Pax Christi – Punto pace di Bisceglie, con la collaborazione di Epass Onlus, Libera Bisceglie e Muvt: obiettivo fornire ai presenti le conoscenze necessarie per un voto consapevole e informato.

In rappresentanza delle ragione del No al Referendum il professor Andrea Catone del Comitato per il No di Bari. A supportare le ragioni del Sì, invece, il consigliere comunale del Movimento5stelle Enzo Amendolagine. Modera il giornalista Donatello Lorusso.

“Ci aspettiamo un confronto onesto e franco – spiegano gli organizzatori – un incontro che spieghi chiaramente le motivazioni per cui votare Sì e quelle per cui votare No. Crediamo sia fondamentale che, al di là degli slogan, i cittadini scelgano di barrare la casella del Sì o la casella No in maniera consapevole, conoscendo la materia per cui siamo chiamati a recarci alle urne”.

L’accesso all’incontro è libero ed è garantito il rispetto della normativa anti-Covid. È necessario presentarsi muniti di mascherina.