Referendum cittadinanza, da +Europa Bisceglie un appello al sindaco e al consiglio comunale

Il gruppo di +Europa Bisceglie lancia un appello al Sindaco Angarano, agli Assessori e Consiglio Comunale tutto affinché si facciano promotori attivi dei referendum sul diritto alla cittadinanza su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi l’8 e 9 giugno prossimi.

Da +Europa arriva la richiesta all’amministrazione comunale di approvare una delibera di giunta o di consiglio per sostenere questa “battaglia di civiltà” e di farsi promotore per sensibilizzare la cittadinanza tutta sull’importanza di recarsi alle urne per un diritto fondamentale. “Abbiamo, inoltre, provveduto a protocollare una mozione per fare in modo che l’amministrazione si renda soggetto attivo in questa sfida sociale, facendosi interpreti delle esigenze e delle istanze della comunità”, si legge nella nota stampa inviata dal segretario cittadino Rosalia Sette.

Con il referendum si chiede di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Una modifica che, secondo i promotori, rappresenterebbe una conquista decisiva per la vita di molti cittadini di origine straniera (secondo le stime si tratterebbe di circa 2.500.000 persone) che, in questo Paese, non solo nascono e crescono, ma da anni vi abitano, lavorano e contribuiscono alla sua crescita.

“Si tratterebbe di un passo avanti per l’Italia, allineandosi ai principali Paesi europei, che in questo modo promuovono pari diritti e pari opportunità per tutte e tutti. Questa riforma garantirebbe un riconoscimento più semplice della cittadinanza a chi, di fatto, è già parte della nostra società, eliminando discriminazioni e ostacoli burocratici superflui”, scrivono i promotori nel comunicato stampa.

“Come +Europa riteniamo che la questione della cittadinanza non sia solo un tema passeggero ma una battaglia di giustizia e uguaglianza. Non si tratta di sterili numeri pubblicati dalle statistiche nazionali, ma di perone nate e cresciute in Italia, di studenti che frequentano le nostre scuole, di lavoratori che partecipano e si integrano per lo sviluppo del nostro Paese. Anche loro meritano di essere riconosciuti senza troppe procedure come cittadini a tutti gli effetti”.

“Solo partendo dalla politica locale possiamo affrontare e promuovere una società più giusta e inclusiva. L’8 e il 9 giugno saranno giornate decisive: come +Europa Bisceglie invitiamo tutte e tutti al voto! Accorciare i tempi di accesso alla cittadinanza significa accorciare le distanze fra le persone e i loro diritti di base. Per un Paese più giusto, siamo tutti figlie e figli d’Italia”, concludono.