Raffaele Fitto lancia la candidatura di Tonia Spina: “Persona seria e competente”

Domenica 30 agosto si è svolta la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per la circoscrizione Bat. Tra gli ospiti presenti alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, anche il candidato alla presidenza della Regione Puglia Raffaele Fitto, che ha dichiarato: “Tonia è un’amica della prima ora alla quale io sono molto legato, quindi mi fa piacere che lei sia in pista al mio fianco come del resto è sempre stato. C’è naturalmente un dato politico. Tonia è una persona seria, competente, preparata, che può dare un contributo molto importante non soltanto in termini di quantità, perché di voti ne prenderà tanti, ma anche e soprattutto di qualità”.

Tonia Spina ha invece illustrato per sommi capi gli obiettivi tematici del suo impegno finalizzato all’elezione in consiglio regionale. “Conosco bene questo territorio meraviglioso che merita un rilancio pieno e i suoi operosi cittadini che ho servito orgogliosamente da assessore provinciale. La Bat, nonostante i quattro consiglieri eletti in maggioranza nell’ultima legislatura, ha compiuto ulteriori passi indietro come è stato spesso rimarcato dall’amico Francesco Ventola, il cui lavoro di banchi dell’opposizione, al contrario, è risultato spesso prezioso”.

“Per un voto utile, ragionato, indirizzato al buon governo in un contesto di squadra. Raffaele Fitto è l’uomo giusto per risollevare le sorti della Puglia e continueremo a supportarlo e sostenerlo con grande forza”, ha concluso la candidata biscegliese al consiglio regionale.