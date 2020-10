Raccolta fondi in favore di Donato Ventura, il Comune di Bisceglie stanzia duemila euro

Tiene a ringraziare con grande commozione il Comune di Bisceglie il 33enne biscegliese Donato Ventura, affetto da Distrofia muscolare di Duchenne, il quale ha avviato una raccolta fondi solidale per l’acquisto di un’autovettura utile ai suoi spostamenti per effettuare le visite mediche. Raccolta fondi che ha raggiunto i 23mila euro lo scorso 6 ottobre e che ora potrà contare su ulteriori 2mila versati dall’Ente Comune, come si legge nella delibera di giunta n. 224 del 16 ottobre.

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e tutti i componenti della giunta (non si segnala nessuna assenza in tale occasione) hanno inteso contribuire con la cifra summenzionata alla raccolta fondi che ha portato Donato ad acquistare l’autovettura di cui aveva urgente bisogno.

Tante le realtà associative cittadine, le redazioni giornalistiche, i privati, gli esercizi commerciali che hanno contribuito alla raccolta.

“Voglio ringraziare il sindaco Angarano, l’assessore Rigante e tutta la giunta comunale per aver voluto contribuire“, ha comunicato telefonicamente a Bisceglie24 Donato, “Grazie perché avete mostrato una sensibilità straordinaria. Davvero grazie”.